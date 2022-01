Inzaghi: “Se Sensi vuole restare, io me lo tengo stretto. E non l’ho ancora salutato”

Simone Inzaghi, ai microfoni di Mediaset, ha parlato di Sensi: “Sappiamo che ci sono delle voci di mercato. È un giocatore forte e di qualità, se vuole restare lo tengo volentieri. È un’arma che abbiamo a disposizione e sono contento che abbia segnato. Abbiamo parlato, farà la sue valutazioni. Non l’ho salutato, me lo tengo stretto”. Per l’ex Sassuolo è stato tutto fatto con la Sampdoria in prestito secco e lo attendono domani a Bogliasco per le visite mediche. Da capire se l’infortunio di Correa porterà i nerazzurri a prendere decisioni differenti.

FOTO: Sito Inter