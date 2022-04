Inzaghi: “Scudetto? Le ultime partite sono state un grande segnale, siamo pronti”

Raggiunto dai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi ha parlato delle possibilità scudetto per la sua Inter, questa sera vittoriosa contro la Roma: “Per me quella di stasera è una vittoria importantissima, inoltre abbiamo messo dentro in questo periodo anche la finale di Coppa Italia a cui tenevamo tantissimo. Dovremo essere bravi a gestire forze fisiche e mentali per le prossime gare tutte ravvicinate. Ma siamo pronti, vogliamo giocarcele a petto in fuori. Le ultime partite sono un grande segnale“.

Foto: sito ufficiale Inter