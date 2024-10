Inzaghi: “Sappiamo l’importanza della gara con la Juve. Calhanoglu? Il suo sostituto naturale è Asllani”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, in scena domani alle 18. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Tutti sappiamo l’importanza della partita, cosa comporta per la nostra società, per i nostri tifosi, per noi stessi. È la nona di campionato e sicuramente non sarà decisiva, ma sarà importante. Si affrontano due ottime squadre che hanno avuto praticamente lo stesso cammino. “Ci arriviamo bene, con una striscia di cinque vittorie consecutive. Purtroppo abbiamo avuto qualche problemino, che ci limiterà in queste gare fino alla sosta. I giocatori sono pronti, domani cercherò di mettere in campo la miglior formazione possibile”.

L’ex Lazio parla poi di Asllani, che molto probabilmente domani sostituirà il suo compagno di reparto Calhanoglu: “Sappiamo cosa rappresenta Calhanoglu per noi, è un top mondiale. Il suo sostituto naturale è Asllani, se mi darà le giuste garanzie giocherà lui: è un giocatore migliorato tantissimo negli anni, la sua sfortuna è avere Hakan davanti. Purtroppo ha avuto un problema prima di Roma: ieri ha fatto il primo allenamento, non è andato male e bisognerà valutare. Nello stesso ruolo avremmo Barella e Zielinski, mi porterò questo dubbio fino a domani sera”.

Foto: Instagram Inter