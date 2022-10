Inzaghi: “Sapevamo che ci saremmo ritrovati. Bella striscia positiva, ma davanti vanno tutti forte”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi, ha così commentato la vittoria per 3-0 ottenuta dalla sua Inter contro la Sampdoria: “I ragazzi si stanno divertendo in campo, stanno rientrando giocatori importanti. All’appello manca solo Brozovic, vediamo se riusciamo a portarlo domenica a Torino. Abbiamo fatto le cose giuste durante la sosta, dopo il ko con la Roma avevo visto la squadra in netta ripresa. Il calendario non è stato semplice, ma sapevamo che ci saremmo ritrovati. Adesso veniamo da una bellissima striscia positiva, ma il campionato è difficile. Davanti vanno tutti fortissimo, dobbiamo concentrarci sulla serie A, alla Champions dopo la nostra impresa ci penseremo da febbraio. Fase difensiva? Fa piacere non prendere gol. Onana è stato bravo, ora dobbiamo continuare e migliorare per colmare il gap con le prime della classe“.

Foto: Instagram Inzaghi