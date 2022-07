Inzaghi rivela: “Dopo certe mazzate volevo fermarmi. Convinto dall’umanità del presidente”

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi, ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore granata, parlando anche della possibilità di una pausa dopo le ultime esperienze in panchina: “Sapete che qualche mazzata l’ho presa e mi ha fatto male a livello umano, per me era difficile ripartire, ma qui ho trovato un presidente che ha una grande umanità e una grande voglia di fare bene. Mi ha convinto il fatto che mi sono sentito voluto a tutti i costi. Ero a Formentera con mio figlio e la mia compagna e stavo bene, ero contento di stare fermo e volevo un periodo di serenità. Se questa società non avesse fatto quello che ha fatto non sarei qui. Un tempo andavo ovunque a piedi, ma poi ho preso delle mazzate e ho cambiato atteggiamento. Volevo cercare una proprietà che mi potesse permettere di lavorare con serenità, senza dover pensare ad altro, e questa proprietà ha fatto tutto questo. C’è un progetto triennale, ma ci teniamo a far vedere il prima possibile una Reggina competitiva”.

Foto: Facebook Saladini