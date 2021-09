Inzaghi: “Risultato strano, abbiamo avuto tante occasioni. Aspetto lo scontro diretto in casa nostra”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa dopo lo 0-0 di Kiev contro lo Shakhtar:

“Lo 0-0 è il risultato più strano, vedendo la partita. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo trovato un grandissimo portiere ma lo Shakhtar è una grandissima squadra molto ben allenata da Roberto De Zerbi”.

La classifica del girone?

“Il girone è molto equilibrato, ora vediamo come andrà il doppio confronto nostro con lo Sheriff e quello dello Shakhtar col Real Madrid. Poi vedremo come andrà lo scontro diretto di novembre in casa nostra”.

Foto: Twitter Inter