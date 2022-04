Inzaghi risponde ad Allegri: “Juve-Inter non ha deciso il campionato”

A seguito delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che sottolineava come Juventus-Inter avesse deciso il campionato, Simone Inzaghi ha detto la sua nel corso della conferenza stampa tenuta quest’oggi: “Juve-Inter è stata la gara che ha deciso il campionato? No, è stata una gara importante perché arrivava in un momento delicato per noi. A più riprese ho detto che dall’8 luglio i ragazzi stanno lavorando nel migliore dei modi, seriamente. Dopo l’inizio che abbiamo avuto abbiamo alzato le aspettative, ma questo ci deve dare una marcia in più per finire nel migliore dei modi. Sarà un percorso lungo e pieno d’insidie. L’auspicio – scrive fcinternews.it – è quello di avere il maggior numero di giocatori a disposizione in modo da poter scegliere“.

Foto: sito ufficiale Inter