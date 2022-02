Inzaghi: “Rispettiamo il Liverpool, ma non partiamo battuti. Chiederò di proporre il nostro gioco”

Torna la Champions League anche in casa Inter, con la sfida valida per l’andata degli ottavi di finale tra i nerazzurri e il Liverpool. Simone Inzaghi ha parlato così in conferenza stampa: “Le inglesi sono molto forti, hanno vinto tutte il loro girone a parte il Chelsea. Il Liverpool è una delle più forti in Europa, ma sono contento che la nostra società, i tifosi e i ragazzi stessi si meritino di giocare partite contro avversarie di questo blasone. Da tanti anni non facevamo un ottavo di finale, sarà molto difficile, ma cercheremo di giocarcela con le nostre armi. Sulla carta il Liverpool è favorito ma le partite vanno sempre giocate. Noi sappiamo, ed è quel che chiederò alla squadra, che dobbiamo scendere in campo proponendo il nostro gioco. Vorrò i ragazzi con la mente libera, poi sappiamo che in queste partite la determinazione farà la differenza e i miei ragazzi hanno dimostrato di averne da vendere fin da inizio stagione. La fiducia ce l’ho per i segnali che mi dà la squadra. Sabato contro il Napoli abbiamo fatto una partita normale nel primo tempo, condizionata anche dal rigore, ma nella ripresa siamo entrati con grande spirito e voglia. I secondi 45′ di Napoli mi danno grande fiducia in vista della Champions: rispettiamo il Liverpool, ma non partiamo battuti. Il primo step era quello di arrivare agli ottavi dopo tanto tempo. Abbiamo di fronte una grandissima squadra con fortissimi giocatori, ma le partite cominciano tutte 0-0. Abbiamo le nostre armi e le nostre motivazioni, i particolari possono essere decisivi”.

FOTO: Sito Inter