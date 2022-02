Inzaghi riabbraccia Correa e Gosens: due recuperi per puntare alla seconda stella

Nelle ultime uscite, l’Inter ha manifestato diversi segni di stanchezza. I nerazzurri, infatti, sono sembrati poco lucidi, soprattutto quando c’era da concludere verso la porta avversaria, e hanno raccolto molto meno rispetto a quanto prodotto. In questo momento della stagione, peraltro denso di impegni, è fondamentale avere ricambi all’altezza che non tolgano nulla alla squadra in caso di assenza dei titolari. In questo senso, un aiuto a Inzaghi arriva direttamente dall’infermeria, che sta per concedere il via libera sia a Correa che a Gosens. L’argentino ha potuto far vedere solo a tratti il suo valore, limitato spesso da infortuni muscolari. Il tedesco deve ancora fare il suo esordio con la maglia dell’Inter. Se non contro il Genoa dopodomani, entrambi potrebbero riassaporare la convocazione nel derby di Coppa Italia e magari giocare uno spezzone di gara. Il duplice rientro è fondamentale per i nerazzurri, che per puntare allo scudetto della seconda stella hanno bisogno anche della classe di Correa e delle cavalcate di Gosens.

Foto: Twitter Inter