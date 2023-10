Inzaghi: “Reggio è una ferita aperta. Fiducia ai giovani, in Italia dobbiamo apprezzare di più quello che abbiamo”

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, il nuovo allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, ha così parlato: “Io penso che quando un allenatore torna a casa dopo aver fatto di tutto per la squadra al campo non deve rimproverarsi di nulla. Io amo la passione della gente e dei tifosi: per me questo è ancora il calcio dei tifosi. A Salerno, abbiamo una delle tifoserie più belle d’Italia: dobbiamo essere bravi noi a far parlare i fatti ora. Con il lavoro serio i risultati si ottengono. Cerco sempre di essere onesto con i miei calciatori. Personalmente gli ultimi anni non sono stati facili: quella di Reggio è una ferita aperta. Queste cose mi aiuteranno ad andare avanti con più voglia”.

Poi ha proseguito parlando anche delle critiche: “Sono riusciti a fare polemica su di me dopo una tripletta. In Italia siamo sempre stati così: dobbiamo cercare di apprezzare un po’ di più quello che abbiamo. Le critiche, quelle giuste, fanno bene. Gli allenatori italiani sono bravi e devono essere apprezzati in Italia, non all’estero. Lo stesso discorso vale per i giovani calciatori: bisogna dargli fiducia”.

