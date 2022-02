Inzaghi recupera Vecino. Si avvicina la prima convocazione di Gosens

In un periodo in cui i risultati sul campo non hanno sorriso all’Inter, qualche piccola gioia arriva dall’infermeria, che piano piano si sta svuotando. Infatti, oggi Inzaghi ha ritrovato Vecino, che il giorno prima del Liverpool aveva accusato un problema al ginocchio. Il centrocampista offre una soluzione in più al tecnico, soprattutto dal punto di vista della fisicità considerando che l’uruguaiano può essere determinante anche sulle palle inattive. Al tempo stesso si avvicina la prima convocazione di Gosens, finora sempre a parte nell’avvio di avventura con l’Inter. Il tedesco ha quasi risolto del tutto il brutto infortunio muscolare che non gli dà tregua da settembre e può diventare un arma in più dell’arsenale nerazzurro già da venerdì, quando verosimilmente al massimo assaggerà i sedili delle panchine del Ferraris mentre i compagni affronteranno il Genoa. Le prossime settimane diranno molto su come potrà svilupparsi la stagione: Gosens non vuole mancare per aiutare la società a centrare l’obiettivo seconda stella.

Foto: Sito Inter