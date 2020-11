Simone Inzaghi ha parlato del recupero di Radu e Lulic nella conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus:

“Radu sta bene e domani sarà a disposizione, è stato aggiunto in lista.

Per quanto riguarda Lulic, sta lavorando bene e piano piano si riprenderà il suo posto, quando sarà pronto tornerà ad essere un pilastro per la nostra squadra”.

Foto: Sito Ufficiale Lazio