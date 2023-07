Inzaghi: “Quest’anno dobbiamo lottare per lo scudetto. Kamada ha grande qualità”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa a Osaka soffermandosi anche su Kamada, calciatore cercato anche dalla Lazio. Ecco le sue dichiarazioni: “L’anno scorso abbiamo fatto un’ottima annata, sia in Italia sia in Europa, dove siamo cresciuti molto. Quest’anno vogliamo provare a ripeterci. Lo scudetto è il grande obiettivo, ci stiamo preparando per lottare. Qui ci stiamo preparando bene, ci sono tanti calciatori giapponesi molto forti. Penso a Kamada, l’ho incontrato da avversario: ha grande qualità”.

Foto: Instagram Inzaghi