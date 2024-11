Inzaghi: “Questa sera ho avuto risposte importanti. Non a caso parlo di 23 titolari”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Prime Video, dopo la vittoria sull’Arsenal.

Queste le sue parole: “Sono risposte importanti, quando si parla di 23 titolari non è che lo si dice tanto per dire. C’è bisogno, siamo arrivati alla sesta partita in 20 giorni dal 20 ottobre e praticamente abbiamo giocato ogni 72 ore. Non è semplice, abbiamo giocato contro una squadra fortissima e con ritmi elevatissimi. Stasera avevo bisogno di cambiare, ho avuto risposte importantissime. Ci godiamo una vittoria, continuiamo così e vediamo di recuperare al meglio per la settima partita in questo periodo”.

Scelte tecniche o turnover calcolato? “In questo ciclo di partite abbiamo cominciato con dei problemi. Abbiamo portato dei giocatori a giocare le prime 5 partite, avevano bisogno chiaramente poi di tirare il fiato. Avevo pensato dopo Empoli, ma siamo rimasti con un uomo in più e non è stata molto dispendiosa, invece col Venezia lo è stata. Ho grande fiducia negli altri, potevano giocare tranquillamente con l’Arsenal. Ho fatto dei cambi senza nessun problema, come ho sempre fatto. In queste 7 partite non ho potuto scegliere come avrei voluto, Calhanoglu e Zielinski sono rientri dalla Nazionali con dei problemi e per noi sono giocatori molto importanti”.

Quanto ti fa godere aver preso 0 gol in Champions? “Abbiamo fatto una grande prova, giocando contro City e Arsenal che sono attualmente tra le squadre più forti d’Europa. Motivo di grande orgoglio, dobbiamo continuare così”.

10 punti in classifica: al momento siete quinti. “Classifica che poi si deciderà per un gol fatto o subito. Dobbiamo mantenere la nostra porta inviolata: non sarà semplice e il nostro calendario non sarà certo agevole. Contro Lipsia e Leverkusen saranno due partite molto impegnative”.

Foto: sito Inter