Pippo Inzaghi: “Questa rosa va valorizzata senza concedere alibi. Con una società così non ci sono scuse”

Questo un altro estratto della conferenza di Filippo Inzaghi durante la sua presentazione come nuovo tecnico della Salernitana:

“Perchè ho accettato Salerno? Quando sono andato al Brescia mi davano del pazzo, quando sono passato dal Milan in A al Venezia in C mi dicevano che ero matto. Ora mi chiedono invece chi me lo abbia fatto fare dal momento che la Salernitana è penultima, io sono la persona più felice del mondo. Quando capisco cosa rappresento per la gente mi passa la tristezza perchè io voglio trasmettere quello che sono. Da allenatore ho vinto e ho perso, ma ho sempre voglia di rialzarmi con forza. Non smetto mai di imparare, cambio idea senza fossilizzarmi su un concetto e basta. C’è gente che porta a casa la Champions e dopo poco viene esonerata. A me spetta fare meno danni possibili, noi tecnici ci montiamo la testa e pensiamo di aver inventato il calcio ma in campo vanno sempre i giocatori. Io devo valorizzare le loro potenzialità, senza concedere alibi. Con una società del genere non possiamo aggrapparci a nessuna scusante”.

Foto: DerbyDerbyDerby