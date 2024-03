Inzaghi: “Questa Inter non è nata a Istanbul, ma molto prima. È un percorso di tre anni”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid, valida per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: “Questa Inter è nata a Istanbul? Io di questo che la squadra è nata dopo tutto questo non sono d’accordo: io guardo il percorso di questi tre anni e guardo la squadra già dal primo anno cosa è riuscita a fare nelle coppe, dove abbiamo superato un ottimo girone dopo tanti anni, giocando contro Real Madrid e Liverpool due grandi gare. È un percorso di tre anni, nel quale la squadra è sempre riuscita a passare il turno, cosa non scontata negli ultimi dieci anni qui all’Inter. Il percorso è molto più lungo, per quanto riguarda domani sappiamo che sarà complicata, contro un avversario di assoluto valore che in casa propria si trasforma. Sappiamo di avere un minimo vantaggio che ci portiamo da Milano, ma cercheremo di fare la nostra gara”.

Foto: Instagram Inter