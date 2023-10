Inzaghi: “Qualche problema c’è, altrimenti non sarei qui. Dia? Si allena forte, è felice di stare a Salerno”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 2-2 contro il Cagliari, il tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi, ha così parlato dopo l’esordio: “Non è stata una partita per cuori deboli. Siamo ripartiti bene ma ci è mancato l’ultimo passaggio. Se non hai carattere e non sei unito quando prendi due gol non è facile, noi invece abbiamo avuto una palla clamorosa sul 2-2 e avremmo potuto vincere. Mi porto a casa questo, non vogliamo abbatterci”.

Poi ha proseguito: “Si impegnano tutti in allenamento, speravo di vincere. Sapere di avere carattere è importante, speriamo di regalare presto una gioia al presidente e ai tifosi. Questo gruppo può raggiungere la salvezza. Questa squadra può fare almeno 40 punti da qui alla fine”.

Infine, su Dia: “Si allena forte ed è felice di stare a Salerno, che ha fatto due grandi gol. Abbiamo tanti giovani a cui va data fiducia, ma tecnicamente dobbiamo migliorare. Quando subentra un allenatore purtroppo qualche problema c’è, altrimenti non sarei qui”.

Foto: Instagram Salernitana