Inzaghi può sorridere: De Vrij è recuperato per il match con il Cagliari

Buone notizie per Simone Inzaghi e la sua Inter. Nel corso dell’allenamento odierno, infatti, il tecnico piacentino ha recuperato Stefan De Vrij. Il difensore olandese si è allenato regolarmente con i compagni e sarà, quindi, verosimilmente a disposizione per la prossima gara di campionato, che i nerazzurri giocheranno domenica in casa contro il Cagliari. Con l’infermeria vuota, pertanto, contro i sardi mancheranno soltanto gli squalificati Benjamin Pavard e Lautaro Martinez.

Foto: Instagram Inter