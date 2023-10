Inzaghi: “Primo tempo complicato. Bravi a colpire nel finale. Era una gara che temevo molto”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo il successo per 3-0 in casa del Torino.

Queste le sue parole: “Sono stati molto bravi i ragazzi, incontrare il Torino dopo la sosta non era semplice. Però secondo me siamo partiti bene, facendo cose importanti nei primi 20/25 minuti. Poi abbiamo perso un po’ le distanze, di fronte avevamo comunque un’ottima squadra: era una partita che temevo molto, complimenti ai ragazzi perché è una vittoria importantissima per i nostri tifosi”.

Cosa ha detto Barella quando è uscito dal campo? “Chiaramente dispiace per Schuurs, è un giocatore bravissimo e un bravissimo ragazzo. Purtroppo è successo, Niccolò probabilmente non meritava il giallo: stava facendo una buona gara, lì ho deciso di cambiare, dovevo scegliere tra lui e Mkhitaryan. L’ammonizione mi ha fatto scegliere così, ma stava facendo una buona gara”.

I cambi hanno modificato la partita. “Sappiamo che le partite vivono due fasi: nei primi sessanta minuti il Torino ha tenuto un’intensità incredibile, poi come spesso succede la partita cambia. È normale che noi allenatori dobbiamo sfruttare le cinque sostituzioni, sono contento di come sono entrati: è una vittoria importante, come ho detto prima venire qui a Torino non è mai semplice e non lo è stato neanche per noi oggi”.

Foto: twitter Inter