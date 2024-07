Inzaghi: “Pisa è la piazza giusta per me, mi ha fatto sentire importante. Mi identifico nella tifoseria”

Conferenza stampa di presentazione di Filippo Inzaghi come allenatore del Pisa.

Queste le sue parole’ “Ringrazio il Pisa che mi ha fatto sentire importante. Mi piace che Giovanni Corrado abbia ricordato che ho voluto Pisa. Mi riconosco molto in questa tifoseria. Vedo grande entusiasmo e forse troppa benevolenza nei miei confronti. Non ho mai usato le società per poter arrivare. Voglio lasciare un segno nel tempo. Vogliamo giocatori che vogliono Pisa come l’ho voluto io. Non guardo la categoria, cercavo un progetto importante. Negli ultimi anni non sono stato fortunato, spero di essere arrivato a Pisa nel momento giusto.

Il tecnico prosegue: “Pisa è la piazza giusta per me . La società negli anni ha tenuto giocatori esperti ma ha lanciato anche giovani. E’ una cosa che piace anche a me. La cosa più importante è creare un gruppo forte che tenga alla maglia. I giocatori devono mettere al primo posto il calcio. Abbiamo la fortuna di avere un pubblico che se sudiamo la maglia è già molto importante. Dobbiamo riconquistare i tifosi. Sono convinto che la squadra sia forte e negli ultimi due anni poteva fare di più. Vogliamo tornare ad essere competitivi. Dobbiamo costruire un corpo unico.

Foto Twitter Pisa