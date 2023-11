Inzaghi: “Per come si era messa, ci prendiamo questo pari. Eravamo in emergenza”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Sappiamo che non è facile fare male alla Juventus. Sul loro gol dovevamo essere più bravi, per come si è messa la gara ci prendiamo questo pari: chiaramente non avrei firmato alla vigilia, perché volevamo vincere”.