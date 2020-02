Inzaghi: “Penso solo al Bologna. Juve-Inter? Non so per chi fare il tifo”

La sfida con il Bologna mette in palio per la Lazio almeno una notte da capolista della Serie A. “Più che pensare alla classifica, penso al prossimo avversario”, ha detto alla vigilia il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi.

“Domani affrontiamo una squadra scomoda. – ha proseguito – Inoltre, ho diverse defezion: Acerbi non ci sarà, Lulic mancherà ancora per un po’ di tempo e neanche Marusic penso ci sarà. Su Jony e Milinkovic ho delle discrete sensazioni, mentre Immobile ha recuperato da un attacco febbrile”. Su Juventus-Inter non si espone con pronostici o valutazioni, l’auspicio di Inzaghi: “Spero si divertano i telespettatori, visto che è a porte chiuse. Non so per chi fare il tifo, penso alla nostra gara di domani che è molto importante”.

Foto: Twitter Ufficiale S.S. Lazio