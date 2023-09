Inzaghi: “Ottimo inizio, felice del gol di Thuram. Il derby? C’è tempo per prepararlo”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto tre ottime partite, i ragazzi lavorano bene con grandissimo spirito, contagioso per noi dello staff, per la società e per i tifosi. Sono ottimi segnali ma è solo l’inizio. Volevo che Thuram trovasse il gol, sono contento e ha fatto molto bene come tutti quelli che hanno giocato. Sono molto soddisfatto”.

Sul recupero palla: “C’era la voglia di non prendere gol, di concedere poco ed è merito di tutta la squadra. Abbiamo lavorato bene in tutti i reparti, dobbiamo continuare sempre in questo modo”.

Su Lautaro: “Speriamo, ha tutte le qualità per farlo. E’ bello vedere come si sacrifica, sta facendo benissimo in questi anni con me. E’ in continua crescita, è un leader”.

Il derby dopo la sosta: “Sappiamo che il valore del derby e cosa rappresenta, chiaramente c’è questa sosta in mezzo e tanti giocatori andranno a giocare con le proprie nazionali però è un qualcosa che c’era nei calendari. I ragazzi sono contenti di andare a difendere la propria nazione e noi li aspettiamo. C’è questo anticipo di sabato in poco tempo prepareremo la partita, c’è tempo per prepararlo”.

Sui nuovi: “Klaassen ha fatto solo la rifinitura, lo conosciamo e ci darà una mano e Pavard ha fatto due allenamenti. Stasera volevo inserirlo ma ho preferito mettere Asllani che se lo meritava ed è un ragazzo su cui punto fortemente”.

Rosa completa: “Lo dirà il tempo, abbiamo avuto dei cambiamenti importanti mettendo dodici giocatori nuovi e sono venuti all’Inter con grande voglia. Sapevamo che qualcuno poteva uscire a malincuore, sono arrivati giocatori esperti e giovani e si stanno inserendo nel migliore dei modi”.

