Inzaghi: “Ottimo approccio, bravi a segnare nel momento giusto. Thuram? Lo volevamo già a gennaio, grande acquisto”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria nel derby.

Queste le sue parole: “Se ci sentiamo la squadra più forte d’Italia? Assolutamente no. Abbiamo fatto un buonissimo inizio e un grandissimo derby, rimanendo sempre concentrati e facendo i gol nei momenti giusti. Bene i subentrati, nel momento in cui abbiamo preso gol. E’ l’inizio, adesso viene il difficile e dobbiamo prepararci a questo”.

Su Mkhitaryan: “Mkhitaryan lo conosciamo tutti. Io leggo tutto, ma guardo solo i miei ragazzi. Ero preoccupato per questa partita, i sudamericani sono rientrati a 24 dalla sfida. Sapevo che sanno giocare questa partita e me l’hanno dimostrato ancora una volta”.

Sei il re dei derby? “Mi fa molto piacere, per la nostra gente e la nostra società. L’anno scorso 4 derby vinti ci hanno portato un trofeo e a giocare una finale importantissima. Questo ci dà il primo posto, ma il campionato è ancora lunghissimo”.

Sulla profondità di rosa: “E’ importantissima, da ora in poi giocheremo ogni tre giorni. In quel momento avevamo bisogno, anche se non c’erano avvisaglie prima del gol di Leao. Al momento giusto, i subentrati ci hanno dato un grandissimo aiuto”.

Ti aspettavi un Thuram così? “Assolutamente. Marotta e Ausilio già l’inverno scorso lo volevano acquistare, Deschamps me ne ha parlato molto bene. Un bravissimo ragazzo e un grandissimo acquisto”.

Cosa c’è di diverso rispetto a un anno fa? “Abbiamo cambiato 12 giocatori, non è poco. La stagione dello scorso anno ci ha dato grande consapevolezza. Il difficile viene ora e dovremo farci trovare pronti”.

Foto: Instagram Inter