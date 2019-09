Inzaghi: “Ora dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Immobile e Luis Alberto? Non convocati”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League contro il Cluj. Queste le sue dichiarazioni: “Dobbiamo mantenere sempre un certo equilibrio. Con i ragazzi abbiamo analizzato quello che non è andato domenica e abbiamo capito, io per primo, che ora dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, fermo restando che abbiamo sbagliato 25 minuti su 270. Abbiamo buttato via 3 punti che per noi erano importantissimi. Dobbiamo fare in modo che non accada più. Formazione? Ho alcuni dubbi che domani mattina scioglierò. Sono rimasti a casa Immobile, Luis Alberto e Radu, oltre a Marusic squalificato. In porta giocherà Strakosha, anche se Proto e Guerrieri si stanno allenando bene. Non mi piace scegliere il portiere in base alla competizione. Bastos giocherà dall’inizio. Umore nello spogliatoio? Spero ci sia rabbia. I ragazzi hanno fatto ottimi allenamenti, sia ieri che oggi. Dobbiamo mantenere lucidità e lavorare bene in questo momento, leccandoci le ferite per quello che è successo domenica e ripartire. Dobbiamo sapere che l’asticella va alzata, cercando di migliorare sempre”, ha chiuso Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio