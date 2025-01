Inzaghi: “Non siamo per niente contenti, dovevamo fare meglio sui gol subiti”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna: “Non siamo per niente contenti, però non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Hanno fatto un’ottima gara, contro un avversario di valore: va riconosciuto al Bologna di aver fatto un’ottima gara, organizzata. Nonostante qualche difficoltà a livello numerico, i ragazzi hanno messo in campo un’ottima prestazione. Abbiamo avuto tante situazioni, la palla di Thuram, due di Taremi: dovevamo fare meglio, come i due gol loro che sono state due deviazioni su due tiri. Sul secondo dovevamo fare meglio, abbiamo concesso un cross troppo semplice su rimessa. Però ho visto un’ottima squadra con un avversario fisico, abbiamo costruito tante occasioni, anche per fare il terzo gol”.

Foto: Instagram Inter