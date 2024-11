Inzaghi: “Non possiamo permetterci di arrivare solo 1-0 al 97”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Venezia.

Queste le sue parole: “Vittoria importante, strameritata. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove abbiamo sbagliato alcune occasioni clamorose. Nella ripresa il Venezia grazie ai cambi ci ha creato qualche problema, abbiamo sistemato e poi siamo mancati di cinismo. Una squadra come la nostra non può arrivare al recupero con un solo gol di scarto, però onore al Venezia. Sulla vittoria dell’Inter penso non ci sia nulla da dire”.

Si aspettava di spendere una partita più semplice?

“No, assolutamente. Le partite della Serie A sono tutte così, è un campionato molto equilibrato e siamo tutte lì, ci sarà da lavorare tanto. Faremo sette partite in ventuno giorni, ora abbiamo recuperato Calhanoglu e speriamo di recuperare al 100% Acerbi, aspettiamo Carlos Augusto dopo la sosta. Abbiamo bisogno di tutti, questo ritmo di partite è veramente importante”.

L’importanza di essere a -1 dal Napoli è uno stimolo? “Per quanto riguarda la classifica siamo lì, sarà un campionato equilibrato con tantissime partite difficili e sempre aperte”.

Come sta Bastoni? “Ha avuto solo un principio di crampi, non ha avuto nessun problema”.

Ha visto Spalletti? Vi siete chiariti? “Sì, c’eravamo sentiti con Spalletti. L’ho intravisto prima della gara, ci siamo salutati. Non c’è nessun problema, con Luciano abbiamo parlato e c’è sempre stato un ottimo rapporto dai tempi dei derby di Roma”.

Foto: sito Inter