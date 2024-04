Inzaghi: “Non dobbiamo fare calcoli. Europa? Nessun rimpianto, orgogliosi di quanto fatto in questi tre anni”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro l’Udinese: “Innanzitutto vorrei fare i complimenti all’Udinese, perché ha fatto una grande gara e perdere così chiaramente dà fastidio. Però penso che con quest’organizzazione che hanno messo in campo e questa tenacia si possono salvare. Poi bisogna fare i complimenti ai ragazzi, vittoria importante per il nostro percorso. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente, ma non ho alzato la voce, perché i ragazzi non hanno concesso nulla”.

Una vittoria importantissima in ottica scudetto: “Un grandissimo percorso, ma non dobbiamo guardare tabelle e calcoli. Dobbiamo essere lucidi, guardare partita dopo partita. Adesso domenica avremo il Cagliari, che viene da un’ottima partita, quindi ci mancano ancora 8 punti in 7 partite e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. I subentrati ci danno sempre una grandissima mano”.

L’allenatore ha poi commentato l’eliminazione dalla Champions League, i cui quarti di finale si apriranno domani: “Chiaramente dobbiamo guardare il percorso, siamo fieri di quello che abbiamo fatto in questi tre anni in Europa, senza nessun rimpianto, abbiamo dato tutto quello che avevamo. L’anno scorso percorso straordinario, quest’anno è andata così, abbiamo perso ai rigori. Dovevamo probabilmente fare un gol in più a San Siro, ma zero rimpianti. Stasera alla fine sembrava di stare a San Siro, si è creata una sinergia incredibile tra squadra, società e tifosi e dobbiamo continuare così. Abbiamo un pubblico meraviglioso, che ci ha trascinato sempre”.

Infine sui cambi, rivelatosi fondamentali: “Abbiamo cambiato qualcosina, ma io avevo la convinzione di vincerla. Il portiere dell’Udinese ha fatto delle parate straordinarie, altrimenti l’avremmo incalanata meglio prima. Però i ragazzi hanno messo il cuore, spinti anche dalla nostra gente, abbiamo cambiato anche un po’ il sistema con l’ingresso di Sanchez. Abbiamo vinto al 95′, non abbiamo mai mollato, quindi complimenti a questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario e mi emozionano sempre. Vederli con questo cuore, stanno facendo un percorso in cui danno tutto”.

Foto: Instagram Inter