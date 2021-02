Inzaghi: “Non avremmo segnato nemmeno giocando altri 90 minuti”

Simone Inzaghi ha commentato così la sconfitta della sua Lazio per mano del Bologna ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo lasciare alle spalle queste due sconfitte brucianti. Una squadra ambiziosa come la nostra doveva far meglio. Se avessimo giocato altri 90′, credo che non avremmo comunque segnato, era il destino. Dobbiamo reagire, ci può stare sbagliare un rigore o subire un gol, ma doveva esserci una reazione diversa. Adesso dovremo lasciarci questa sconfitta alle spalle, tornare a vincere e portare punti alla classifica. Nelle ultime nove ne abbiamo vinte sette, e perse due. Adesso abbiamo subito la gara col Torino e poi Juventus, due sfide belle da giocare”.

Foto: Twitter Lazio