Inzaghi: “Non avevo dubbi dopo aver visto gli occhi dei ragazzi, sono stati fantastici”

“I ragazzi sono stati fantastici, sono molto soddisfatto e gli ho fatto i complimenti perché siamo venuti qui, su un campo tosto contro una buona squadra“. Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il 3-2 dell’Inter sull’Udinese, commenta così il risultato: “Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo, l’unica pecca è non aver fatto qualche gol in più e averne preso uno su una respinta ove dovevamo pulire meglio l’area. Però non abbiamo perso concentrazione e abbiamo fatto il secondo tempo come il primo. In partite come queste, per quanto creato, dovevamo fare qualche gol in più: poi succede che entrano due volte in area e prendi due gol senza che Sommer abbia dovuto fare una parata. Non avevo dubbi dopo aver visto gli occhi dei ragazzi, venivamo da una settimana particolare ma ero tranquillo”.

Infine: “Più arrabbiato per i due gol presi o per non averne fatti di più? Devo fare gol, non devo essere 1-0 su quel cross, perché avevamo creato occasioni importanti e una squadra come la nostra deve chiuderla. Gli occhi dei ragazzi in settimana parlavano chiaro, poi abbiamo visto che tipo di campionato sta venendo fuori: bisogna sempre essere attentissimi a capitalizzare, non è semplice ma ci dobbiamo lavorare”.

Foto: Instagram Inter