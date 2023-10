Inzaghi: “Non arriverà una nuova punta. Arnautovic torna prima del previsto”

Il 2-2 interno contro il Bologna rilancia i dubbi sull’attacco dell’Inter. Un tema che non sarà affrontato sul mercato, assicura oggi Simone Inzaghi: “No, abbiamo parlato con la società. L’infortunio di Arnautovic si poteva pensare fosse più lungo invece in cinque settimane, due sono passate e ne mancano tre, dovremmo averlo a disposizione. Oggi sono mancati centimetri? Noi non è che abbiamo messo tante palle da dietro. Abbiamo provato sempre a giocare ad andare sugli esterni, abbiamo trovato gli esterni, ci hanno annullato un gol e abbiamo creato tante situazioni. Non siamo stati fortunatissimi in determinate situazioni, nello stesso tempo dovevamo essere più lucidi”.

Foto: Instagram Inzaghi