Inzaghi: “Non abbiamo concesso nulla a una squadra forte. Non voglio vedere musi lunghi, chiudiamo il girone da imbattuti”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Mediaset dopo la gara pareggiata 0-0 con la Real Sociedad, che relega l’Inter come seconda nel girone.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto due occasioni, l’altro tiro nel finale e siamo molto felici per questa qualificazioni e chiaramente abbiamo avuto delle possibilità che potevamo sfruttare meglio. Sono contento, sapevamo che avremmo dovuto soffrire e non abbiamo concesso niente a differenza dell’andata a una squadra forte. La squadra ha coperto bene il campo, onore anche alla Real Sociedad”.

Più felice per il secondo posto o preoccupato per il sorteggio? “Lo sapevamo che sarebbe stato più difficile, non voglio vedere musi lunghi perché ci siamo qualificati da imbattuti. Ci abbiamo provato fino al 95′”.

Nessuna vera occasione da gol: “Le occasioni più nitide sono state dell’Inter”.

Cosa ha valutato nella scelta di Sanchez per Lautaro? “Sono scelte che si fanno, siamo a dicembre e dobbiamo arrivare a giugno e Lautaro e Barella hanno giocato tantissimo. Sono giocatori che stasera sono entrati e ci hanno dato una mano”.

Foto: sito Inter