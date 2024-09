Inzaghi: “Nessuno di noi è contento per il derby. Frattesi? Oggi occasione importante”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio di inizio di Udinese-Inter. Il tecnico nerazzurro è tornato a parlare della sconfitta del derby, e ha poi lodato Frattesi, oggi titolare al posto dell’infortunato Barella.

Sul Milan: “Abbiamo preso un gol con la squadra piazzata e una su calcio piazzato. Abbiamo concesso troppe occasioni, tanti anni che giochiamo con il Milan ed è una squadra di strappo e abbiamo cercato di capire dove dovevamo fare meglio anche in funzione di questa gara. L’Udinese ha un’ottima classifica, dobbiamo farci trovare pronti. Non parlerei solo di Lautaro, parlerei della squadra che non è contento dell’ultima partita”.

L’Udinese: “Ci sarà un avversario in salute, l’Inter dovrà venire fuori, e questo ci ha sempre caratterizzato”.

Frattesi: “E’ un’occasione importante per lui, ci ha dato tante soddisfazioni e oggi tocca a lui dall’inizio come a Monza. Non deve avere nessuna pressione”.

Foto: Instagram Inter