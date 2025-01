Inzaghi: “Nessuna scaramanzia, vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo la vittoria contro il Monaco: “Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto 8 partite importanti e un grande cammino che non era affatto scontato. Onore ai ragazzi perché hanno fatto qualcosa di straordinario con delle vere prestazioni. Arrivare in fondo? Noi vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni, poi però ci sono degli avversari che vogliono lo stesso“.

Poi ha proseguito: “Vincere Scudetto e Champions? Sono l’allenatore di una grande società, non c’è scaramanzia. Sappiamo quello che abbiamo fatto in Champions e in campionato e vogliamo continuare così. Dumfries? Lo conosciamo, è un giocatore di quantità e qualità. È in un grande momento di forma e ne approfittiamo”.

“Agli ottavi troveremo un’olandese o una italiana. I ragazzi sono stati talmente maturi che non hanno abbassato la guardia dopo il Lecce nonostante potesse bastarci un pareggio. Questo nuovo format ci ha portato a ragionare in maniera diversa. È molto più impegnativo per i giocatori e per lo staff nel preparare le partite. È un bel lavoro però ho uno staff numeroso che mi aiuta tantissimo e che non dorme più“.

Foto: Instagram Inter