Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Real Madrid. Ecco le sue parole sulle assenze: “Non ci saranno Ranocchia, Darmian, Satriano e Correa, che purtroppo ha avuto quel problema domenica all’Olimpico. Mi dispiace molto perché secondo me stava crescendo. Lo conosco bene e secondo me era proprio nel momento in cui stava meglio, dopo aver assorbito lavori e fusi orari. Lautaro sta bene, non ha avuto problemi. Per De Vrij e Kolarov vi dirò dopo l’allenamento post-conferenza”. Foto: Twitter Inter