Inzaghi: “Nessun problema con Vidal, è stato impiegato tanto. Calhanoglu farà il regista”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, prima della gara con la Fiorentina in programma alle 18 ha parlato così a Dazn: “Inizialmente giocherà Calhanoglu al centro, i tre di metà campo però faranno rotazioni e di volta in volta si abbasseranno per farci uscire. Questa settimana siamo riusciti a lavorare di più, siamo stati insieme con una grigliata. Senza l’impegno infrasettimanale abbiamo potuto lavorare nel migliore dei modi. Vidal? È stato impiegato tanto e ha sempre risposto bene. Non c’è alcun problema, l’aria è serena: ci dispiace aver rallentato ma siamo perfettamente in linea con i nostri programmi”.

FOTO: Instagram Inzaghi