Inzaghi: “Nessun dubbio su Correa. Acerbi? Ha chiesto il cambio perché sentiva qualcosina”

Dopo essersi imposto con un netto 5-0 sul campo dell’Hellas Verona, nonostante alcune complicazioni come la febbre di Lautaro e l’infortunio nel primo tempo di Acerbi, Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi giocatori ai microfoni di DAZN.

Su correa: “Io lo conosco bene, si sta allenando molto bene dal 13 luglio. Per lui la concorrenza è grande, già prima dell’altra sosta a Roma era entrato, poi ero indeciso se metterlo… Stavolta non ho avuto nessun dubbio, dovevo solo scegliere chi fargli giocare affianco. Lauti me lo sarei portato in panchina al di là dell’influenza. Sono contento per Correa e per la prestazione dei ragazzi, hanno fatto una partita seria, una grande gara”.

Difesa a 4 nel finale: “E’ una soluzione, nel secondo tempo avevo bisogno di far rifiatare qualche giocatore. Barella e Bastoni avevano giocato due partite con la nazionale. Avevo il problema di Carlos Augusto che oggi era al rientro dopo 1 mese di assenza”.

Acerbi: “L’unica preoccupazione è il problemino di Acerbi. Il ragazzo ha detto che ha chiesto il cambio perché sentiva qualcosina, per precauzione”.

Thuram: “Ha fatto grandissime cose già l’anno scorso. Quest’anno sapeva che doveva far di più in fase di realizzazione. E’ stato bravissimo, ha attaccato. Veniva da una partita contro l’Italia nella quale aveva speso tante energie. Si sta togliendo delle soddisfazioni come tutti gli altri suoi compagni”.

Foto: Instagram Inter