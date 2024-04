Inzaghi nella storia dell’Inter: è il quarto allenatore a raggiungere le 100 vittorie sulla panchina nerazzurra

Il 2-0 sull’Empoli, firmato Dimarco e Sanchez, ha riportato l’Inter a +14 sulla seconda in classifica. In quella che è stata la panchina numero 150 in nerazzurro, Inzaghi ha conquistato la vittoria numero 100 con l’Inter in tutte le competizioni.

Un dato davvero storico: sono solo quattro gli allenatori che hanno raggiunto il traguardo delle 100 vittorie sulla panchina dell’Inter dalla nascita della Serie A a girone unico (1929/1930). Prima di Inzaghi hanno conquistato almeno 100 vittorie da allenatore dell’Inter Helenio Herrera (205), Roberto Mancini (176) e Giovanni Trapattoni (124).

Foto: Instagram Inter