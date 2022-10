Inzaghi, neanche Conte e Mourinho erano riusciti a fare punti al Camp Nou

Una notte da ricordare quella dell’Inter al Camp Nou e che rievoca i bei tempi del 2010, quando la corazzata allenata da Mourinho superò il Barcellona nel doppio confronto aprendosi le porte per la finale. Il resto è storia. Certo, l’importanza della partita non è la stessa e l’attuale formazione nerazzurra non è quella di dodici anni fa, ma è come se lo fosse se si analizza il proibitivo, alla vigilia, girone dei nerazzurri. Un 3-3 che sa tanto di vittoria dunque, soprattutto per il tecnico Simone Inzaghi, visibilmente soddisfatto nel post-match tanto da affermare: “Il Barcellona si ricorderà a lungo dell’Inter”. Insomma, un’impresa che lo stesso Inzaghi si tiene ben stretta, anche perché non capita tutti i giorni di fare punti e soprattutto tre gol in terra catalana, con lo stesso allenatore piacentino che stava addirittura per assaporare una storica vittoria che mancava dal 1970. Insomma, Inzaghi è riuscito dove i suoi predecessori Conte e lo stesso Mourinho sono caduti. Il primo, infatti, ne è uscito con le ossa rotte mentre il secondo, invece, perse di misura anche se poi trovò ugualmente l’accesso alla finale di Champions.

Foto: instagram Inzaghi