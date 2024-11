Inzaghi: “Napoli forte e di qualità. Classifica? Troppo presto parlarne ora”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato sui canali ufficiali del club della sfida di domani contro il Napoli. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Domani col Napoli sarà una bella gara, affrontiamo la squadra che è in testa al campionato e mister Conte è già riuscito a dare un’ottima organizzazione alla squadra, che è forte e di qualità. Servirà una delle migliori Inter per fare una grande partita davanti al nostro pubblico. Senza dubbio sarà importante tenere le distanze di squadra, poi i dettagli in partite così equilibrate possono fare la differenza. Ci vorrà organizzazione e voglia di curare ogni minimo dettaglio. Parlare adesso di classifica è troppo presto. E’ la 12^ di campionato, ne mancano tantissime da qui alla fine. Ma sappiamo che questa gara è importante per il nostro cammino anche perché è l’ultima prima della sosta, cercheremo di fare il massimo sapendo che affronteremo una squadra fortissima”.

Foto: Instagram Inter