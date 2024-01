Inzaghi: “Monza avversario di valore”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa presentando la partita contro il Monza di sabato sera: “Sarà una partita difficile, contro un avversario di valore, che ha un ottimo tecnico e ha dei giocatori che sono stati importanti per l’Inter come D’Ambrosio, Gagliardini e Carboni, che rivedremo con piacere. Sappiamo che il Monza è un avversario di valore. Noi siamo una squadra che lavora bene, tutti insieme. Abbiamo cambiato diversi assetti e abbiamo avuto qualche infortunio, ma i principi non sono cambiati al di là degli uomini e abbiamo difeso bene”. Sul cambio modulo visto con il Verona: “Con il Verona nell’ultimo quarto d’ora ho cambiato e avevamo tre attaccanti in campo insieme. La uso come opzione a gara in corso, ma un domani può anche essere una soluzione. Sappiamo che abbiamo avuto un ottimo percorso nel girone d’andata, la squadra è ambiziosa e sappiamo che non sarà semplice ma vogliamo confermarci con un ottimo girone di ritorno”.

Foto: Instagram FC Inter