Inzaghi: “Lukaku? Spiace per come è finita. Arnautovic farà bene. Ci manca un difensore, Pavard è un obiettivo”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa ha presentato l’esordio in campionato contro il Monza: “Sarà emozionante rivedere i nostri tifosi dopo Istanbul, speriamo di cominciare nel modo giusto. I ragazzi hanno lavorato bene, vogliamo partire bene prima della sosta. Con il mercato abbiamo cambiato molto ma sono arrivate pedine di prospettiva. La società sa cosa voglio, ora ci manca un difensore. Deve essere un terzo, ci manca un braccetto destro. Dirà il campo quanto siamo forti, io ho visto molto impegno. Vogliamo vincere dei trofei, il sogno resta la seconda stella. Lukaku? Lo ringrazio, lo avrei rivoluto, spiace per come è finita. E’ arrivato Arnautovic, lui e Thuram faranno molto bene, c’è grande fiducia. La stessa cosa vale per Sommer, è un grandissimo professionista. Ora la cosa più importante è la gara con il Monza. Pavard è un obiettivo, non lo nego, in quella posizione abbiamo bisogno”.

Foto: Instagram Inter