Inzaghi: “Lucas Leiva e Luis Alberto non convocati. Saranno recuperati in vista della Sampdoria”

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della partita di domani contro il Chievo: “Lucas Leiva non è convocato così come Luis Alberto. Quest’ultimo avrebbe voluto esserci, ma ho preferito tenerlo a casa per recuperarlo totalmente in vista della Sampdoria. Stesso dicasi per Leiva che ha bisogno ancora di qualche giorno. Badelj? L’abbiamo preso per questo, ha grandi qualità tecniche e morali e sono certo che domani farà una grande partita come contro il Milan“.

Foto: Twitter Lazio