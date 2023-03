Inzaghi: “L’Italia Under 21 fa ben sperare. Fagioli è cresciuto tantissimo”

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ha parlato al sito della FIGC sull’Under 21 e su alcuni singoli.

Queste le sue parole: “Faccio i complimenti a Fagioli, è cresciuto tanto, sta giocando con la Juve, ma anche a Cremona si vedeva che era forte. È una bella nazionale, siamo ottimisti per il futuro. La gara? Quando si veste la maglia della nazionale non esistono amichevoli, si vuole cercare di vincere e giocare bene. Questa squadra fa ben sperare”.

Due giovani della Reggina in rosa: “Sono felice per noi, ma se lo sono meritato. Hanno fatto un campionato straordinario, mi auguro che continuino cosi, per noi è motivo di grande orgoglio. Quando ho smesso la cosa che mi è mancata di più è stato l’inno nazionale, io ho avuto la fortuna di vincere il Mondiale nel 2006, rimpiango un po’ quei momenti. Ma vedendo questi ragazzi sono fiducioso, a volte in Italia pensiamo sempre al peggio, ma nei prossimi anni ci divertiremo, vedo questi ragazzi giocare con voglia, poi sono forti”.

Foto: twitter Reggina