Inzaghi, lezione a Dionigi: derby alla Reggina, 3-0 con Rivas, Menez e Pierozzi

La Reggina ha stravinto il derby con il Cosenza e ha raggiunto il Bari in testa alla classifica a quota 18 punti. Un’autentica lezione di Pippo Inzaghi a Dionigi. Un 3-0 inequivocabile davanti a oltre 15mila spettatori, il Cosenza – sempre rinunciatario – ha preso gol in avvio (Rivas al 9’), non ha saputo reagire ed è stato travolto nella ripresa. Il raddoppio amaranto al 10’ con Menez al termine di un’azione personale con un sinistro imprendibile. Il tris al 19’ di Pierozzi bravo a inserirsi su un cross pennellato di Di Chiara per un diagonale imparabile. La Reggina ha vinto tutte le partite in casa, quattro, senza incassare gol. Il Cosenza ha chiuso in 10, nel finale espulso Martino per condotta violenta segnalata dal Var.

Foto: Instagram Reggina