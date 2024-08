Inzaghi: “Le gambe sono più leggere. Saremo pronti per il debutto”

Simone Inzaghi ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo l’amichevole pareggiata 1-1 contro il Chelsea.

Queste le sue parole: “Non ero preoccupato dopo Monza (sconfitta con l’Al Ittihad, ndr), è normale in piena preparazione avere un problema con le prestazioni, Oggi di sicuro abbiamo fatto una buona gara, le gambe erano più leggere rispetto a qualche giorno fa e questo ci ha permesso di giocare di più insieme, mantenendo maggiormente le giuste distanze e gli equilibri. Abbiamo sofferto quando serviva, ma mi è piaciuto il fatto che siamo stati sempre pronti davanti a dare fastidio al Chelsea. Queste partite sono tutte tappe di avvicinamento a sabato, ci attende una sfida molto difficile. La squadra di Gilardino è in buona forma e l’ambiente ha grande entusiasmo, saremo pronti per l’inizio della stagione”.

Foto: sito Inter