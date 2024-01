Inzaghi: “Lautaro stava bene, per come si è messa la partita non potevo toglierlo”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfini di DAZN dopo la vittoria sofferta per 2-1 sul Verona: “Il campo non era in perfette condizioni, ho parlato con la società e non è semplice avere un campo sempre perfetto giocando così tante partite. Abbiamo finito il primo round facendo 48 punti, è un ottimo bottino ma c’è un’altra squadra che sta tenendo il nostro passo, oltre al Milan e le altre che aspettano un passo falso. Le ultime due partite sono state le meno brillanti ma ci può stare, ci serve per il futuro. Sul rientro di Pavard: “Giocatore internazionale importantissimo, si è inserito nel migliore dei modi e dopo l’infortunio si è messo a lavorare, ha fatto un’ottima partita”. Sul nuovo acquisto Buchanan: “Ottimo giocatore, la società è stata brava dopo il problema di Cuadrado, che comunque ringrazio per l’impegno. Buchanan arriva molto giovane ma ha tanta esperienza: ha giocato un Mondiale, ha voglia di imparare ed è un ottimo acquisto”.

Foto: sito ufficiale Inter