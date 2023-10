Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Salisburgo, parlando del suo attaccante Lautaro Martinez. Ecco le sue parole:

“Per il percorso fatto e per i trofei vinti è da Pallone d’Oro. Deve essere lì in quella notte, non credo che vincerà ma deve continuare così. Anche nei primi due anni con me ha fatto molto molto bene”.

Foto: Instagram Inter