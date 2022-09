Inzaghi: “L’arbitro Serra? Uno dei migliori. Noi pensiamo a giocare”. Il video

Pippo Inzaghi è stato interpellato sulla designazione dell’arbitro Serra per Pisa-Reggina di domani pomeriggio. Serra è lo stesso che fu contestatissimo da Maran e dal club toscano per alcune decisioni durante Cittadella-Pisa, quella sera era al Var e non in campo come accadrà domani. Queste le parole di Inzaghi. “Noi dobbiamo pensare al calcio giocato. Serra penso che sia uno degli arbitri migliori. Anzi mandare un arbitro così ti fa capire l’importanza della partita, per cui noi pensiamo a giocare e a fare bene”