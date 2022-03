Inzaghi: “La vittoria con la Salernitana ci voleva. Perisic ci sarà. Zhang? Fa piacere averlo con noi”

Nel corso della conferenza stampa odierna, Simone Inzaghi è tornato sul successo contro la Salernitana e le difficoltà in campionato: “Venerdì avevamo una partita non semplice, ma siamo stati bravi a girarla dalla nostra parte, dominando. Una vittoria ci voleva, soprattutto a livello di testa. Ora siamo pronti per il Liverpool. Speriamo che non ci sia il tempo di pensare a gestire le forze: la partita sarà difficile e arriviamo da tante partite che hanno comportato un alto dispendio di energia fisica e mentale. Partite come questa ti caricano. Perisic? Tutti i giocatori sono a disposizione a parte Barella squalificato e Kolarov non in lista. Zhang? Il presidente è qui con noi da tempo e questa cosa ci fa enormemente piacere, ma tutta la dirigenza ci è molto vicina”.

FOTO: Twitter Inter